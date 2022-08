Béni Mellal: un bus prend feu, pas de victime

Un incendie s’est déclaré dans un bus de transport urbain, ce jeudi, à Béni Mellal, au niveau de la route vers Marrakech, à proximité du club équestre de la ville.

Le chauffeur du bus, en provenance de la commune Ouled M’Barek et à destination de la ville de Béni Mellal, a été surpris par le début de l’incendie ayant pris dans le moteur du véhicule. Et il a eu rapidement la présence d’esprit de faire descendre les passagers à temps et, ainsi, on ne déplore, heureusement, aucune perte humaine, victime du feu, selon une source de Le Site info.

Des éléments des forces de l’ordre ont essayé d’intervenir afin de circonscrire l’incendie du bus, a ajouté la même source, avant que l’on puisse alerter les éléments de la Protection civile qui, eux, ont réussi à éteindre le feu qui a, toutefois, complètement détruit le véhicule de transport.

L.A.