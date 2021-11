Béni Mellal: rencontre avec les présidents des communes

Afin d’améliorer les mécanismes existants de communication et de s’enquérir davantage sur les problématiques rencontrées au niveau territorial, Khatib El Hebil, Wali de la région de Beni Mellal – Khenifra, a présidé ce mercredi 24 novembre 2021, une rencontre de communication en présence du Président du conseil régional de Beni Mellal – Khenifra, du président du conseil provincial de Beni Mellal et des présidents des groupements des communes et des conseils communaux de la province de Beni Mellal.

Au cours de cette réunion, le Wali de la Région a rappelé la réussite des élections du 08 septembre illustrant la grande maturité démocratique de notre pays malgré le contexte exceptionnel marqué par la pandémie de la Covid-19. Cette pandémie qui a touché la quasi-totalité des activités économiques et qui a engendré la baisse des rentrées fiscales des communes, nécessite la prise d’un ensemble de mesures exceptionnelles pour la bonne gestion des finances des communes afin de rationaliser les dépenses.

Le Wali de la région a également appelé à la mobilisation et l’intensification des efforts en vue de contribuer au développement économique et social des communes, et ce à travers l’encouragement de l’investissement et la création de plus d’offres d’emploi pour diminuer le taux de chômage, notamment en simplifiant les procédures administratives et en créant un climat approprié pour attirer le plus grand nombre d’investisseurs à la région de Beni Mellal – Khenifra.

Aussi, le Wali de la région a appelé à l’accélération du rythme de la réalisation des projets en cours, notamment ceux liés aux infrastructures et services sociaux nécessaires dans les zones rurales, et au renforcement de la convergence entre les différentes stratégies sectorielles afin de rationaliser les dépenses et réaliser des projets intégrés.

En vue d’augmenter la performance et l’efficacité des administrations des communes, le Wali de la région a insisté sur le chantier de la digitalisation auquel il faut lui accorder une importance capitale et sur l’importance de l’ouverture sur les préoccupations de la population, la simplification des démarches administratives dans un cadre de transparence et de clarté, la numérisation des procédures et des services des communes afin d’améliorer la qualité des services rendus à la population et d’encourager la participation citoyenne.

De son côté, le Président du conseil régional a précisé que son conseil est à l’écoute des présidents des communes, tout en soulignant que des réunions techniques de communication, avec ces derniers, sont programmées pour préparer un plan d’action et pour désigner les projets prioritaires afin de mobiliser les ressources financières nécessaires pour leur mise en œuvre. Il a également indiqué que les actions du conseil de la région se feront en prenant en considération les particularités de chaque province et les contraintes qui entravent le développement local, en particulier dans les communes montagneuses. Il a aussi appelé à la tenue d’une rencontre régionale qui rassemblera tous les élus de la région pour étudier toutes les possibilités de bénéficier de l’appui des secteurs gouvernementaux pour attirer des projets importants à la région.

Dans son intervention, le président du conseil provincial a passé en revue les mesures majeures qui ont été prises pour améliorer les performances administratives de son conseil, ainsi que les projets réalisés par ce dernier en collaboration avec les différents partenaires, en exprimant également sa disposition à coopérer avec les différentes communes, notamment en ce qui concerne le désenclavement et le développement du réseau routier.

Cette rencontre a été marquée par de différentes interventions des présidents des communes, qui ont porté sur les contraintes liées aux infrastructures et à la mise en place de projets de réhabilitation des villes et des centres au niveau des communes, ainsi que sur les contraintes liées aux ressources de financement propres et au développent des secteurs sociaux notamment l’accès à l’eau potable, aux services de la santé et à l’éducation au niveau de certaines communes.

A cet effet, le Wali de la Région a appelé les présidents des communes, à élaborer des rapports concernant les projets demandés et les soumettre aux services de la Wilaya pour qu’ils soient étudiés et pour que les priorités soient déterminées en collaboration avec le conseil régional de Beni Mellal – Khenifra et le conseil provincial de Beni Mellal, ceci afin d’atteindre l’efficacité et l’efficience dans l’identification et la programmation des projets dans tous les secteurs qui nécessitent l’intervention et le soutien de ces deux conseils.