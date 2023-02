Béni Mellal: réception d’une 1ère cargaison de bovins importés (VIDEO)

La première cargaison de bovins importés est arrivée à Béni Mellal, après la décision de suspension des droits de douane.

Le Site info s’est rendu aux abattoirs municipaux de la ville où ont eu lieu l’abattage et le dépeçage du bétail importé, entre autres opérations permettant la vente des viandes rouges aux consommateurs et ce, dans le cadre du respect total des conditions de la norme des bonnes pratiques exigées en le domaine.

Cette importation de bovins est la conséquence de l’exorbitante revue à la hausse des viandes rouges. Ce qui n’a pas manqué de vivement indigner les citoyens et de susciter leurs critiques, sachant que leur pouvoir d’achat a été fortement impacté par ces augmentations, en sus de celles des fruits et légumes, des huiles et d’autres produits de première nécessité.

A rappeler que plusieurs professionnels, dans des déclarations et des enregistrements vidéo, précédemment publiés par Le Site info, ont affirmé que les prix des viandes rouges ont baissé de 10 à 15 DH/kg. Une revue à la baisse qui sera plus importante, selon eux, après l’importation de bovins, dont résultera le renforcement de l’offre en vue de son adaptation à la demande

Une autre baisse des prix des viandes rouges résultera également des opérations de contrôle menées par les autorités dans différents points de vente, soit en ce qui concerne les viandes rouges, soit à propos des fruits et légumes.

Larbi Alaoui