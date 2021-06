Béni Mellal: privée de téléphone, une fillette de 13 ans se suicide

Une petite fille a tragiquement mis fin à ses jours, mercredi dernier, dans son domicile familial à Béni Mellal.

Selon une source de Le Site info, l’enfant, âgée de 13 ans, a été retrouvée sans vie, une corde autour du cou. Elle se serait suicidée par pendaison après avoir été privée de téléphone portable, estime la source.

La dépouille de la défunte a été transportée à la morgue et les services sécuritaires ont ouvert une enquête afin de déterminer les causes et les circonstances de cette tragédie.

