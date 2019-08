Béni Mellal: panique à l’intérieur d’une agence bancaire

Un officier de police relevant du corps urbain de la préfecture de police de Béni Mellal a été contraint, ce vendredi matin, de dégainer son arme de service sans en faire usage, lors d’une intervention sécuritaire pour arrêter un individu âgé de 41 ans qui semble être atteint d’une maladie psychique et qui a menacé à l’aide de l’arme blanche des agents de police et un employé d’une agence bancaire.

Le prévenu avait accédé à l’agence bancaire pour retirer un mandat avant d’entrer dans un état psychique sévère après qu’on lui a exigé de présenter sa pièce d’identité en brandissant un couteau face à l’un des employés et en causant des dégâts matériels à la façade de l’agence, indique un communiqué de la DGSN, précisant que cette situation a nécessité l’intervention d’une patrouille de police dont l’un de ses membres a été contraint de dégainer son arme de service sans en faire usage après la saisie du couteau et la neutralisation du danger.

Une enquête judiciaire a été ouverte à ce sujet sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et vérifier l’état de santé et psychique du mis en cause.

S.L. (avec MAP)