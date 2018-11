Béni Mellal: nouveau rebondissement dans l’affaire Khadija

Pour rappel, le cas de Khadija avait fait l’objet d’une controverse par la spécialisée en cosmétique Linda Paradis, qui a déclaré que le tatouage de la fille violée était ancien. “Les tatouages datent d’au moins 3 mois. Ces tatouages ne peuvent pas avoir 8 semaines. Et la jeune fille a beaucoup de cicatrices anciennes. Je doute de la version de Khadija”, avait-t-elle affirmé.

Le juge d’instruction qui se charge de l’affaire de Khadija, la jeune fille de Béni Mellal violée par dix personnes et tatouée contre son gré, a ordonné une expertise psychologique.