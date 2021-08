Béni Mellal: les travaux de construction du barrage Taghzirt bientôt lancés

L’ouverture des plis relatives à l’appel d’offres concernant la construction du barrage Taghzirt dans la province de Béni Mellal est prévue durant la première quinzaine du mois de septembre prochain, selon les services du ministère de l’équipement à Béni Mellal.

Le barrage de Taghzirt sera construit sur le fleuve « Derna », un des affluents du fleuve Oum Errabiaa, au niveau de la commune Naour, dans la province de Beni Mellal. Il fait partie des cinq grands barrages programmés par les autorités publiques au titre de 2021.

Ce barrage, avec une retenue estimée à 83 millions de m3, sera dédié à l’irrigation du périmètre du Dir et à la production de l’énergie hydroélectrique outre l’alimentation de la province en eau potable.

La construction nécessitera un budget de l’ordre d’un milliard de dirhams et le délai global de la réalisation de ce marché est fixé à 60 mois.

Cinq grands barrages devront être lancés cette année à savoir le barrage sur Oued Lakhdar, dans la province d’Azilal, le barrage Taghzirt dans la province de Beni Mellal, le barrage Kheng Grou, dans la province de Figuig, le barrage Tamri dans la préfecture d’Agadir Ida-Outanane, ainsi que la surélévation du barrage d’Imfout dans la province de Settat.

Face à un contexte hydrologique caractérisé par l’irrégularité et la volonté de relever des défis liés au développement social et économique du pays, Feu Sa Majesté Hassan II avait initié dès 1967 la politique de construction des grands barrages avec pour objectif principal la sécurité alimentaire et la garantie de l’approvisionnement en eau potable des populations. Ce qui fût un tournant décisif dans la politique nationale de l’eau. Grâce à cette politique éclairée, le Maroc possède aujourd’hui un patrimoine hydraulique important qui constitue un levier pour l’économie du pays.

MO