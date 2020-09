Béni Mellal: les autorités s’attaquent aux constructions anarchiques

Les autorités locales de la province de Béni Mellal ont procédé, ce vendredi, à la démolition de 7 constructions anarchiques dans le cadre des efforts de lutte contre ce phénomène qui a eu des répercussions néfastes sur le paysage et le développement de la ville.

Un communiqué de la Wilaya de la région Béni Mellal-Khénifra a fait savoir que 3 bâtiments avec sous-sol et 4 autres complètement achevés sis au troisième arrondissement de Béni Mellal, ont été démolis sous la supervision des agents et auxiliaires de l’autorité de cet arrondissement appuyés par des éléments des Forces Auxiliaires et de la Sûreté Nationale.

Ces bâtiments en cours de construction devaient être vendus par des lotisseurs et marchands des constructions anarchiques, a ajouté la même source, soulignant qu’une enquête a été ouverte par les autorités locales afin d’élucider les circonstances de cette affaire et s’informer sur les activités de ces personnes sous la supervision du parquet compétent.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des mesures prises par les autorités régionales pour la répression des auteurs des constructions illégales et pour « stopper l’hémorragie urbaine » que connaissent plusieurs localités de la région, conformément aux dispositions de la loi n °66-12 relative au contrôle et à la répression des infractions en matière de construction et à la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements.

M.S. (avec MAP)