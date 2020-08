Béni Mellal: les autorités ferment Ain Asserdoun

Les autorités de Béni Mellal ont décidé dimanche de fermer les jardins de Ain Asserdoun dans le cadre des mesures préventives pour endiguer le risque de propagation du coronavirus.

Selon une source de Le Site info, des barrières ont été installées au niveau de tous les accès menant à la célèbre source qui connait une affluence importante en été, rappelant que les autorités ont également fermé plusieurs quartiers après l’apparition de nombreux foyers infectieux.

Notons qu’au niveau de la ville de Béni Mellal, il a été décidé de fermer les accès menant vers 6 quartiers, de fermer les hammams, les salons de coiffure, d’esthétique et les salles et terrains de sport. Aussi, les marchés de proximité devront fermer à 14H tandis que les complexes et locaux de commerce, les cafés et les espaces publics (parcs, jardins) fermeront à partir de 18H00.

La circulation vers ou en dehors de la ville sera conditionnée par l’obligation de disposition d’une autorisation exceptionnelle remise par les autorités locales. De même, il sera procédé au maintien des autres restrictions décidées lors de l’état d’urgence sanitaire (interdiction des rassemblements, des réunions, fêtes, cérémonies de mariage, les funérailles).

L’assouplissement de ces mesures sera tributaire de l’évolution de la situation épidémiologique à Béni Mellal et du recul du nombre des contaminés.

N.M.