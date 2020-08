Béni Mellal : les autorités durcissent les mesures de contrôle

Depuis mercredi 12 août, les autorités de la ville de Béni Mellal ont renforcé les mesures de surveillance et de contrôle aux accès à la ville.

Cette décision a été la conséquence logique de l’augmentation des cas confirmés de personnes infectées par le nouveau coronavirus, dans la région Béni Mellal-Khénifra.

Ainsi, selon des sources concordantes de Le Site info, les autorités de la ville ont placé des barrages à l’entrée de Béni Mellal afin de mieux contrôler les déplacements des citoyens et de sévir contre ceux qui ne portent pas de masques de protection.

De même que les autorités ont procédé à la fermeture de plusieurs commerces pour non respect des mesures d’état d’urgence en vigueur.

Pour rappel, les « récalcitrants » sont passibles d’1 à 3 mois d’emprisonnement ferme ou d’une amende de 300 à 1300 DH.

