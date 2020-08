Béni Mellal: les autorités à pied d’œuvre pour lutter contre le Covid-19

Les autorités locales de Béni Mellal-Khénifra ont intensifié les opérations de prévention et de sensibilisation de la population quant à la nécessité de respecter les règles de précaution et les mesures de sécurité et d’hygiène afin de contenir la propagation de la pandémie de Covid-19.

Dans ce sens, une cellule a été créée, mardi, au niveau de l’hôpital régional de Béni Mellal, avec pour objectif de veiller à la distribution de 100 masques de protection au profit de chaque personne confirmée positive au Covid-19, de manière à éviter la propagation du virus parmi les proches des personnes infectées.

Parmi les mesures initiées face à l’augmentation des cas confirmés positifs au nouveau coronavirus (Covid-19), figurent, également, la distribution de masques de protection au profit des personnes à faibles revenus issues de quartiers défavorisés de la ville ayant enregistré une recrudescence inquiétante du nombre de personnes infectées.

Au niveau des quartiers vulnérables, une vaste opération de distribution des masques de protection a été initiée au profit des familles nécessiteuses, une opération qui se poursuivra dans les prochains jours avec la contribution des auxiliaires de l’autorité pour enrayer la propagation de cette pandémie, qui a connu une recrudescence ces derniers jours à l’occasion de l’Aïd al Adha.

Dans le même contexte, les autorités locales ont adopté de nombreuses mesures de précaution, notamment le renforcement des points de contrôle et de sécurité aux niveaux des différentes entrées de la ville pour vérifier l’identité et mesurer la température des nouveaux arrivants, en plus de la fermeture des hammams, des salons de coiffure et de beauté, des salles de jeux et des stades de proximité jusqu’au 30 août.

Les heures de fermeture des cafés et des magasins ont été fixées à 18H00 et celles des grandes surfaces à 20H00, alors que la fermeture des marchés a été fixée pour 14h00.

Les autorités locales de Béni Mellal ont exhorté les citoyens à s’engager avec patriotisme et responsabilité dans les efforts déployés par les pouvoirs publics et les services de santé pour contenir cette pandémie.

M.S. (avec MAP)