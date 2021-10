Beni Mellal: le wali préside une réunion consacrée à l’INDH

Khatib El Hebil, Wali de la région de Beni Mellal-Khenifra, a présidé, ce mercredi 13 octobre, au siège de la Wilaya, les travaux de la deuxième session de la Commission Provinciale de Développement Humain (CPDH) au titre de l’année 2021 qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la troisième phase de l’INDH, annoncée le 19 septembre 2018 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste.

A cette occasion, le Wali de la région a mis en exergue les mesures prises et les réalisations les plus importantes de l’INDH dans la province de Beni Mellal pour l’exercice 2021, notamment celles liées à la création d’emploi, à l’amélioration des revenus des jeunes, au soutien de la scolarisation, ainsi qu’à la préservation de la santé maternelle et infantile.

A cet égard, le Wali de la région a souligné que dans le cadre de l’accompagnement des petites, très petites et moyennes entreprises en phase d’émergence, 42 projets ont été approuvés et bénéficieront d’une enveloppe financière dépassant les 3,4 millions de dirhams versés par le fonds de l’INDH. Il a ajouté également que 58 projets ont été retenus dans le cadre de l’appui aux coopératives et aux entrepreneurs locaux actifs et bénéficieront à leur tour des dotations financières de plus de 5,7 millions de dirhams. Il a également indiqué que 83 coopératives de la province de Beni Mellal bénéficieront d’un appui financier de 90.000 dirhams pour chacune qui a été permis grâce au programme d’appui aux coopératives de l’Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID), mis en œuvre par l’Organisation Give-Directly en partenariat avec l’INDH et qui vise à combler les besoins financiers nécessaires au développement des coopératives actives notamment celles qui ont été touchées par les effets négatifs de la pandémie de la Covid-19.

Dans le cadre de l’accompagnement et de l’orientation des jeunes en recherche d’emploi, le Wali de la région a indiqué qu’une convention est en cours d’élaboration par la coordination nationale de l’INDH en collaboration avec une association nationale spécialisée dans le domaine de l’emploi en vue d’aider les jeunes à décrocher des opportunités d’emplois permanents, tout en précisant que le fonds de l’INDH allouera des dotations financières d’environ 01 million de dirhams en vue de soutenir ce programme de création d’emploi pour les jeunes de la province de Beni Mellal qui souffrent d’une inadéquation entre leurs niveaux d’instruction et les besoins du marché de travail.

De plus, et afin de lutter contre la déperdition scolaire, de réduire la charge des frais de scolarité, d’apporter le soutien aux familles en état de précarité et de garantir l’égalité des chances dans la scolarisation, le Wali de la région a indiqué que des dotations financières de plus de 06 millions de dirhams on été consacrées à l’achat et à la distribution des fournitures et des manuels scolaires au profit de plus de 80500 élèves poursuivant leurs études dans des écoles au milieu urbain et rural ainsi qu’aux établissements d’enseignement secondaire dans le milieu rural de la province de Beni Mellal pour l’année scolaire 2021 – 2022, tout en ajoutant que l’achat de 12 bus de transport scolaire, avec des dotations financières estimées à 4,8 millions de dirhams, a été proposé, afin de renforcer l’arsenal des transports scolaires au niveau de la province.

Quant à l’appui consacré à la santé et à la nutrition de la mère et de l’enfant, le Wali de la région a évoqué le démarrage du programme lié à la convention tripartite conclue entre le Ministère de l’Intérieur (la coordination nationale de l’INDH), le Ministère de la Santé et l’Organisation des Nations Unies pour la Protection de l’Enfance (UNICEF). Un programme qui vise principalement à améliorer la santé et la nutrition maternelle et infantile à travers le renforcement des structures, des missions ainsi que de toutes les composantes du système de la santé communal à savoir : les établissements de santé, les maternités, les associations œuvrant dans le domaine de la maternité, les médiateurs communautaires, les autorités locales et la population cible (mères et enfants).

le Wali de la région a également indiqué qu’afin d’améliorer les services et interventions proposées par tous les programmes de développement de l’INDH et d’assurer leur adéquation et convergence avec d’autres programmes gouvernementaux de développement, un accord de partenariat avait été conclu à cet égard , au niveau de la région, entre le comité régional de développement humain, les comités provinciaux du développement humain et l’Université Sultan Moulay Slimane à Beni Mellal en tant que maître d’ouvrage du projet, en vue de mener une enquête de terrain sur le niveau de vie des familles « Enquête auprès des ménages » au niveau de la province de Beni Mellal, pour une enveloppe financière d’environ 01 million de dirhams. Il a précisé que cette enquête vise à collecter des données sur la situation démographique et sanitaire actuelle de tous les membres de la famille ainsi que des données liées au niveau d’éducation et de scolarisation des enfants, aux pratiques et habitudes alimentaires ainsi qu’au statut professionnel et à l’emploi. M. Khatib El Hebil a souligné que ces données constitueront une base importante d’un diagnostic approfondi afin d’identifier les besoins et exigences réels de la population cible, permettant ainsi à tous les acteurs des services déconcentrés de l’Etat, aux élus et aux associations d’assurer la convergence entre tous les programmes dans les domaines du développement durable et de la protection socio-économique.

A noter qu’au cours de cette réunion, il a été programmé d’exploiter les crédits restants au cours de l’exercice actuel comme suit :

Le troisième programme (Programme d’amélioration des revenus et d’inclusion économique des jeunes) :

Amélioration des revenus, soutien de l’économie solidaire, accompagnement pour l’insertion sur le marché de travail : soutien de 98 projets pour un coût de 6,8 millions de dirhams.

Le quatrième programme (impulsion du capital humain pour les générations montantes) :

Soutien de la scolarisation : acquisition d’une douzaine de bus de transport scolaire pour un coût de 4,8 millions de dirhams.

Appui à la santé maternelle et infantile : la conclusion de trois conventions pour la gestion du système de santé communal dans le domaine de la santé maternelle et infantile au niveau des cercles d’Aghbala, El Ksiba et Kasba Tadla, avec une dotation financière de 1,05 million dirhams.

3) Réalisation d’une enquête auprès des ménages : l’attribution d’une enveloppe financière d’environ 01 million de dirhams pour cette opération au niveau de la province de Beni Mellal, dans le cadre d’une convention de partenariat entre le comité régional, les comités provinciaux pour le développement humain des provinces de la région et Université Sultan Moulay Slimane.