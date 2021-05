Béni Mellal: lancement des travaux de construction d’un centre d’urgence et d’intégration des sans-abris

A l’occasion de la commémoration du 16e anniversaire du lancement de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, Khatib El Hebil, Wali de la Région de Beni Mellal – Khénifra et Gouverneur de la Province de Beni Mellal, accompagné des élus locaux, des chefs de services extérieurs, des chefs de service de sécurité, des autorités locales et des représentants de la société civile, a présidé, ce jeudi 27 mai 2021, la cérémonie du lancement des travaux de construction d’un centre de d’urgence et d’assistance sociale à la collectivité territoriale de Oulad Mbarek.

Par la même occasion, le Wali de la région a effectué une visite de chantier du projet de construction du centre socio-sportif à la même commune. L’enveloppe budgétaire allouée à ces deux projets s’élève à environ 12,5 millions de dirhams.

Financé par le fonds de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain d’un montant de 7 millions de dirhams, le centre de secours et d’insertion sociale pour la prise en charge des personnes sans abri, vient pour renforcer les infrastructures à caractère social au niveau de la province de Beni Mellal.

A signaler que ce centre, dont la capacité d’accueil est de plus de 60 personnes, vise à permettre aux personnes sans abri d’accéder à un espace d’accueil et d’hébergement dans des conditions garantissant la dignité humaine.

Le projet de construction et d’aménagement d’un complexe socio-sportif, dont les travaux ont atteint un stade avancé, est réalisé sur une superficie totale de 7181 m2 et s’inscrit dans le cadre des efforts de renforcement des infrastructures sportives et sociales à la commune d’Oulad Mbarek. Le budget alloué par ladite commune à ce projet s’élève à environ 5,5 millions de dirhams.

Ce centre se compose d’un centre culturel, d’une piscine communautaire, d’un terrain de football de proximité, et d’autres équipements, il vise ainsi à améliorer la situation de la femme et des jeunes, promouvoir le sport, créer des lieux de loisirs dans la commune, permettre à la population locale de participer à des activités sportives et sociales en bénéficiant notamment des activités socio-éducatives adaptées aux différentes tranches d’âge.