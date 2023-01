Béni Mellal: elle demande une autorisation officielle de mendier

Une dame de Béni Mellal vient d’innover en matière de demande de permis que le citoyen a le droit de posséder, s’il remplit les conditions nécessaires à son obtention, et qu’il se doit de présenter aux autorités concernées quand c’est nécessaire.

Ainsi, entre autres permis existants, en sus du permis de conduire, celui de construire et celui d’habiter, Drissia Cherkaoui a présenté une demande d’obtention d’un autre genre de permis, consistant à son autorisation de pratiquer… la mendicité!

Selon la teneur de cette demande, dont Le Site info détient copie, Drissia Cherkaoui, 51 ans, sollicite du président de la commune de Béni Mellal de lui octroyer l’autorisation « d’exercer le métier de mendiante ». Sachant que le Code pénal marocain criminalise cette pratique trop courante, hélas, dans le pays et pratiquée, non pas seulement par des personnes, nationales, syriennes et, surtout de plus en plus subsahariennes, dans le besoin, mais aussi par d’aucuns, toutes nationalités confondues, qui sont riches à millions, voire milliardaires dans certains cas et détenteurs de plusieurs biens immobiliers et de comptes en banque bien garnis en argent sonnant et trébuchant, ici et ailleurs.

A propos de son étrange requête, Drissia Cherkaoui a déclaré à Le Site info qu’elle a essayé de déposer, au siège de la commune de Béni Mellal, sa demande d’être officiellement autorisée à faire la manche, mais l’une des fonctionnaires de service a refusé la réception de la requête. Aussi a-t-elle décidé d’envoyer sa demande par lettre recommandée pour être sûre que celle-ci arrivera à destination.

Elle a également tenu à nous préciser que ce sont ses conditions pécuniaires précaires, presque inexistantes, qui l’ont incitée à entreprendre cette initiative, voulant ainsi « pratiquer légalement le métier de mendicité », selon son expression. De même qu’elle a souligné attendre encore comment réagirait le président de la commune, concernant sa demande, car elle se trouve dans des conditions sociales déplorables, en sus de son état de santé détérioré, ne lui permettant point d’exercer un métier autre que la mendicité.

L.A.