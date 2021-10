Beni Mellal: distribution de projets générateurs de revenus au profit d’anciens pensionnaires

Dans le cadre de la réinsertion des ex-détenus des établissements pénitentiaires dans la vie économique et sociale, le Wali de la région de Beni Mellal-Khenifra, Khatib El Hebil, a présidé mardi 12 octobre, au siège de la Wilaya, l’opération de distribution d’équipements et de matériel, pour la réalisation de projets générateurs de revenus au profit de 21 anciens pensionnaires des établissements pénitentiaires au niveau de la province de Béni Mellal.

Organisée par la Fondation Mohamed VI pour la Réinsertion des Détenus, cette opération s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat signée entre cette institution et la province de Beni Mellal notamment le programme de lutte contre la précarité de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH). Cette initiative vise à soutenir les micro-projets et l’auto-emploi au profit des ex-détenus des établissements pénitentiaires relevant de cette province conformément à la stratégie intégrée de réinsertion socioprofessionnelle de cette catégorie vulnérable menée par cette institution sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu l’assiste.

Cette opération, à laquelle ont assisté le président du conseil régional de Beni Mellal – Khenifra, le président du conseil provincial et le président du conseil communal de Beni Mellal, les chefs des services de sécurité, le directeur régional de l’administration pénitentiaire et à la réinsertion ainsi que les chefs des services déconcentrés concernés, a inclus la distribution d’équipements et de matériel pour la réalisation de projets générateurs de revenus dans les secteurs d’activité suivants : services (31%), agriculture (23%), artisanat (15%), commerce (15%), restauration (8%), BTP (8%).

Ces équipements et matériel concernent les activités liées à l’apiculture, l’art de peinture et calligraphe, la coiffure pour hommes, la couture, la laiterie, la pneumatique, snack moderne, la vente de volailles, la pépinière, la production du pain, et des triporteurs poissonniers.