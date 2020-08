Béni Mellal: des blindés de l’armée sillonnent les rues

Les autorités de Béni Mellal ont renforcé les contrôles au niveau des entrées et sorties de la ville après la décision du gouvernement de durcir les mesures de restriction. La circulation vers ou en dehors de la ville est désormais conditionnée par l’obligation de disposition d’une autorisation exceptionnelle remise par les autorités.

Les contrôles ont ainsi été renforcés afin d’empêcher les habitants de Béni Mellal de quitter leur domicile sauf pour une nécessité extrême, ou à condition de disposer de ladite autorisation.

Selon une source de Le Site info, les autorités mènent une course contre la montre pour boucler les quartiers où sont apparus des foyers infectueux, soulignant que des blindés de l’armée sillonnent les rues depuis ce vendredi matin afin de faire respecter les mesures restrictives.

Rappelons qu’il a été décidé de fermer les accès menant vers 6 quartiers de Béni Mellal à partir du vendredi à 12H00 et de fermer les hammams, les salons de coiffure, d’esthétique et les salles et terrains de sport. Aussi, les marchés de proximité devront fermer à 14H tandis que les complexes et locaux de commerce, les cafés et les espaces publics (parcs, jardins) fermeront à partir de 18H00.

De même, il sera procédé au maintien des autres restrictions décidées lors de l’état d’urgence sanitaire (interdiction des rassemblements, des réunions, fêtes, cérémonies de mariage, les funérailles).

N.M.