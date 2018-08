Béni Mellal: colère et incompréhension après la mort d’un nouveau-né

Par ailleurs, le Tribunal de première instance d’El Jadida a condamné, jeudi 16 août, le père d’un nouveau-né également décédé à l’hôpital préfectoral de la ville, à quatre mois de prison ferme. Et pour cause, il s’était disputé avec une femme de ménage travaillant dans l’établissement pour avoir demandé des nouvelles de sa fille, morte quelques heures après. L’incident a d’ailleurs provoqué la colère de la Toile qui n’a pas manqué de déplorer l’état lamentable du secteur de la santé au Maroc.

