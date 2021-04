Béni Mellal: cafetiers et restaurateurs promettent de hausser le ton

La Fédération nationale des propriétaires des cafés et des restaurants de la ville de Béni Mellal compte ne pas rester les bras croisés vis-à-vis des mesures de couvre-feu, les privant de leurs activités pendant les soirées du mois sacré de Ramadan.

Dans un communiqué dont Le Site info détient copie, les concernés ont annoncé leur intention de programmer une série d’actions protestataires, parmi lesquels l’organisation de sit-in durant tout ce mois de jeûne, « à l’encontre de l’injustice et en défense au droit d’une vie digne et décente ». Les professionnels du secteur, à Béni Mellal, sont au bord de la faillite et « n’ont plus aucun recours et ont tout perdu », a ajouté ledit communiqué.

Critiquant fortement les mesures drastiques, même préventives et sanitaires, décrétées par le gouvernement El Othmani, la Fédération nationale des propriétaires des cafés et des restaurants estime que les autorités compétentes auraient pu et dû trouver d’autres solutions, permettant au tissu économique du pays de continuer ses activités de façon normale.

« Mais l’Exécutif, comme à l’accoutumée, continue à exercer son autorité de tutelle en confinant tout un secteur pour le conduire droit vers l’inconnu et l’incertitude », ont déploré et dénoncé les professionnels des cafés et des restaurants de Béni Mellal.

A.T.