Béni Mellal: après l’assouplissement des restrictions, les autorités appellent à la vigilance

La Wilaya de la région Béni Mellal-Khénifra a appelé, ce jeudi soir, les citoyens de la région au respect des mesures préventives pour freiner la propagation de la pandémie du Covid-19.

Dans un communiqué, la Wilaya de la région exhorte l’ensemble des habitants de la région Béni Mellal-Khénifra à se conformer aux mesures de distanciation physique et sociale et d’éviter les attroupements et les rassemblements, relevant que tout laisser-aller ou relâchement dans le respect de ces mesures favorisera la propagation du coronavirus et l’aggravation de la situation épidémiologique de la région.

Les autorités locales de la région ont également mis en garde contre tout non-respect des gestes barrières sanctionné par les lois en vigueur, appelant les citoyens au respect individuel et collectif des règles de prévention, particulièrement, l’hygiène, le port correct et permanent du masque de protection, la distanciation physique en plus d’éviter les rassemblements et de ne sortir qu’en cas d’extrême nécessité.

Les autorités locales de la province de Béni Mellal, avaient décidé, mardi, d’assouplir plusieurs mesures prises, récemment, à titre préventif pour freiner la propagation de la pandémie de Covid-19.

M.S. (avec MAP)