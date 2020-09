Béni Mellal : adoption de l’enseignement présentiel en alternance

L’Académie Régionale de l’Éducation et de la Formation (AREF) de Béni Mellal-Khénifra, a annoncé lundi, l’adoption de l’enseignement présentiel en alternance dans l’ensemble des établissements scolaires de la province de Béni Mellal pour la rentrée scolaire 2020-2021.

Cette décision intervient à l’issue de la réunion du comité régional de pilotage chargé du suivi de la pandémie du coronavirus et suite aux rapports des comités provinciaux, lesquels décisions et rapports ont réaffirmé la solution alternant l’enseignement présentiel et auto-enseignement comme modèle à suivre au vu de la situation épidémiologique de la région avec nécessité du respect des mesures barrières et préventives, a indiqué à la MAP, le directeur de l’AREF, Mustapha Slifani.

Ainsi, la rentrée des classes au niveau de la province de Béni Mellal s’est déroulée dans des conditions sanitaires optimales avec le strict respect du protocole sanitaire, la désinfection des établissements scolaires pour prémunir du Covid-19, les élèves, le personnel administratif et pédagogique ainsi que les visiteurs et les parents d’élèves, en plus de la distribution de milliers de masques de protection et de gels hydroalcooliques.

Dans ce sens, plus de 116.000 élèves rejoindront les bancs de l’école soit 22 pc de la totalité des apprenants de la région alors que la rentrée scolaire se déroulera sur trois jours par semaine pour éviter le brassage des élèves. Alors que les parents ont choisi à 90 pc un enseignement en présentiel de leurs enfants dans la région de Béni Mellal- Khénifra, l’AREF ne cessera pas la poursuite de production des cours numériques et leur diffusion dans la plateforme d’enseignement à distance «Telmidtice» pour les apprenants ayant opté pour le e-learning.

Les autorités locales de la province de Béni Mellal, ont ainsi procédé à de vastes opérations de stérilisation de l’ensemble des installations et espaces des établissements scolaires de la province conformément aux recommandations de la réunion de coordination, tenue vendredi, sur les préparatifs de la rentrée des classes, au cours de laquelle, le wali de la région de Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Béni Mellal, Khatib El Hebil a mis l’accent sur la conjoncture sanitaire exceptionnelle que traverse le Royaume, appelant à une mobilisation à grande échelle pour réussir la rentrée scolaire et au respect méticuleux du protocole sanitaire dans les établissements d’enseignement.

Le démarrage effectif des cours au titre de l’année scolaire 2020-2021 a eu lieu, ce lundi, dans la région Béni Mellal-Khénifra pour le préscolaire, les trois cycles de l’enseignement (primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant) et les classes de préparation du Brevet de technicien supérieur (BTS).

