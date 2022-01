Beni Mellal: 89 bus de transport scolaire pour encourager la scolarisation

M. Khatib El Hebil, Wali de la région de Beni Mellal – Khenifra, accompagné des Gouverneurs des provinces de la région, du Président du Conseil Régional, du Directeur de l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation (AREF), a présidé ce mardi 4 janvier, au club omnisports de Beni Mellal, la cérémonie de distribution de 89 bus de transport scolaire d’un coût global de 28 millions de dirhams au profit de 79 communes dans les zones rurales et montagneuses des cinq provinces de la région.

A savoir que ces bus de transport scolaire ont été distribués comme suit : 10 bus pour la province de Beni Mellal, 12 bus pour la province de Khouribga, 15 bus pour la province de Fkih Ben Saleh, 18 bus pour la province de Khenifra et 24 bus pour la province d’Azilal.

La distribution de cette deuxième tranche de bus pour l’année 2021, après la première tranche de la saison 2019 – 2020 qui a concerné 131 bus au profits des communes des cinq provinces de la région, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre da la convention de partenariat entre le Conseil Régional de Beni Mellal – Khenifra et l’AREF sur une période de cinq années (2019 – 2023) dont le coût global est de 1,8 milliards de dirhams. Sachant que cette convention de partenariat vise à promouvoir l’enseignement préscolaire et à élargir l’offre éducative dans la région à travers la mise en place des écoles communautaires, des internats, des cantines scolaires, des établissements d’enseignement ainsi que le remplacement des salles préfabriquées et l’acquisition de 423 bus pour favoriser le transport scolaire.

Cette initiative qui consolide le travail collectif et participatif, s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par tous les acteurs concernés par la région afin de réduire le phénomène de déperdition scolaire, encourager la scolarisation en milieu rural et améliorer la qualité de l’enseignement et des services rendus dans ce secteur au niveau de la région. Également, cette initiative aura des répercussions positives en offrant les conditions favorables pour faciliter et assurer la continuité de la présence et l’inscription des élèves dans les établissements scolaires, en particulier dans les zones rurales des différentes provinces de la région.