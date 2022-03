Benguérir: l’UM6P organise la 12ème édition des tables rondes de l’Arbois (VIDEO)

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) organise les 9 et 10 Mars 2022 dans son campus de Benguerir la 12ème édition des Tables Rondes de l’Arbois, tenue cette année sous le thème : « Nourrir le Monde : les enjeux, les limites». Au cours de ces deux jours, l’évènement prendra la forme de conférences et de débats s’articulant autour des thématiques pertinentes à la sécurité alimentaire comme enjeu principal de développement durable. Les thématiques abordées seront variées, allant du milieu naturel dont dépend la production de nourriture, au rôle du réchauffement climatique global, à l’eau, aux énergies renouvelables, aux terres arables, aux nutriments et aux techniques agricoles. Pour chacun de ces thèmes, des experts de renom exposeront les dernières avancées scientifiques dans leurs domaines respectifs.

L’ambition de cette édition des Tables Rondes de l’Arbois est la valorisation de la culture scientifique autour

d’un sujet d’intérêt général, tout en assurant l’accessibilité et la compréhension de son apport scientifique.

Grand-messe internationale de la science, les Tables Rondes de l’Arbois englobent un think tank de près de 40

personnalités marquantes dans le monde de la recherche. Régulièrement tenues à « Aix-Marseille

Université », les Tables Rondes de l’Arbois visent à nourrir la réflexion sur les dernières innovations scientifiques

et les mettre à la disposition des citoyens, industriels et décideurs.

La tenue de cette 12ème édition au Maroc symbolise la volonté des Tables Rondes de l’Arbois de s’ouvrir à un continent Africain en pleine émergence scientifique, culturelle et économique, pour lequel la nutrition durable demeure un objectif majeur de développement. Cette édition se tient également dans un contexte global de désinformation et de pseudoscience, nécessitant une communication plus renforcée entre la communauté scientifique et un public en quête perpétuelle de réponses basées sur la science exacte.

« En tant qu’universitaires, nous prenons pour acquis la primauté de la méthode scientifique dans la résolution

de ces dilemmes. L’intérêt d’échéances majeures comme Les Tables Rondes de l’Arbois est justement de mettre

cette magnifique méthode à la disposition des citoyens, décideurs et faiseurs d’opinion pour un public mieux

avisé, et donc mieux équipé à comprendre ce qu’est la durabilité », a déclaré Hicham El Habti, Président de

l’UM6P lors de la cérémonie d’ouverture.

Forte de son engagement pour la recherche, l’innovation et la coopération académique à l’international,

l’UM6P a veillé depuis son inauguration à stimuler la réflexion scientifique à impact sur les enjeux stratégiques

de développement durable. Après La Semaine de la Science et les Journées Scientifiques en 2021, la tenue des

Tables Rondes de l’Arbois n’est donc que la nouvelle concrétisation d’une stratégie visant la démocratisation de

l’accès à la production scientifique de pointe par les citoyens, décideurs et faiseurs d’opinion.

Afin de permettre une diffusion aussi large que possible, les conférences des Tables Rondes de l’Arbois seront

transmises en direct sur les multiples canaux en ligne de l’université.

S.L.