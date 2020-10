Bénéficiaire de la subvention, Abdelali El Ghaoui s’exprime à son tour

Le chanteur Abdelali El Ghaoui, dont le nom figure sur la liste des bénéficiaires du soutien exceptionnel accordé par le ministère de la Culture, a affirmé que tout ce tollé soulevé a été créé de toutes pièces, soulignant que cette opération n’est pas liée à la conjoncture actuelle.

Pour le chanteur, cette subvention, accordée depuis 2008, est un droit de chaque créateur et artiste marocain qui détient une carte professionnelle et qui a un projet conforme au cahier de charges fixé par le ministère de la culture. Selon lui, ce sont les artistes qui en ont bénéficié tous les ans et qui ont été écartés pour l’opération 2020 qui seraient derrière cette polémique. Abdelali affirme que c’est la première fois qu’il reçoit le soutien du ministère qui, du reste, ne couvre que 60% du coût de son projet présenté au nom de son entreprise.

« C’est une erreur de la part du ministère de qualifier cette aide d’exceptionnelle, donnant l’impression qu’elle est liée à la pandémie du Covid-19 et qu’elle est allouée à tous les artistes », a-t-il encore noté.

Abondant dans le même sens, son frère et confrère, Mohamed El Ghaoui, a assuré que cette aide, qui est une opération annuelle, sert à couvrir les dépenses de la production et fait vivre des dizaines de familles de musiciens, artistes, compositeurs et autres.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des sports, Othman El Ferdaous, s’était également défendu contre cette polémique en expliquant que face à l’étendue des dommages subis par les professionnels de la culture à cause du Coronavirus, son département a mobilisé le fonds national de l’action culturelle pour lancer un appel à projets artistiques et apporter un soutien exceptionnel aux artistes.

Le ministère a reçu 1096 soumissions, dont 459 ont été sélectionnés. El Ferdaous avait également tenu à préciser que plus de 80% des bénéficiaires de 2020 n’ont pas bénéficié du soutien financier du ministère en 2019.

S.Z.