Ben Slimane: une femme enceinte kidnappée et violée

Une femme enceinte a été violée par un individu à Ben Slimane. Selon une source de Le Site info, le mis en cause a intercepté le chemin de la victime qui se rendait à son travail et l’a kidnappée sous la menace de l’arme blanche. Il l’a attirée au milieu de nulle part et l’a violée pendant plusieurs heures.

La même source a souligné que la femme, serveuse dans un café, a préféré ne pas le dire à sa famille, ajoutant qu’elle a finalement alerté les autorités lorsque le coupable a tenté de la violer une seconde fois.

La police a réussi à mettre la main sur le mis en cause qui a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

N.M. et K.Z.