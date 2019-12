Belle performance pour l’aéroport de Rabat-Salé

L’aéroport de Rabat-Salé a franchi, mardi à Rabat, le cap d’un million de passagers, un événement qui a été célébré par une cérémonie grandiose organisée par l’Office national des aéroports (ONDA), en partenariat avec le Conseil régional du tourisme de Rabat.

Cette réalisation intervient alors que le trafic aérien de cet aéroport, certifié ISO 9001 version 2015 et ISO 14001 version 2015, a été presque multiplié par trois durant les 10 dernières années, avec une croissance annuelle moyenne de l’ordre de 11,5%, selon l’ONDA.

A cette occasion, le directeur par intérim de l’aéroport de Rabat-Salé, Mohammed Benhaddouch a souligné, dans une déclaration à la presse, l’importance et la symbolique de cet heureux événement qui fête l’arrivée du 1 millionième passager au niveau de l’aéroport de Rabat-Salé.

Il a fait observer que le trafic aérien de cet aéroport a connu une nette évolution durant ces dernières années, vu qu’il est connecté à plusieurs destinations en Europe et en Moyen-Orient, en plus d’une liaison domestique reliant Rabat à Agadir.

“L’aéroport de Rabat-Salé est doté de tous les équipements et infrastructures nécessaires pour assurer aux passagers les meilleures conditions de sûreté, de sécurité et de qualité de service”, a-t-il indiqué, notant que pour pallier au trafic aérien qui est toujours en évolution à l’aéroport, l’ONDA est en phase de réalisation d’un nouveau terminal d’une capacité de 4 millions de passagers.

En effet, l’aéroport Rabat-Salé, qui s’étend sur une emprise foncière de 1.500 Ha, dispose notamment du terminal 1. D’une superficie de 16.000 m² correspondant à une capacité de 1.500.000 passagers/an, ce terminal a été inauguré par Sa Majesté le Roi le 20 janvier 2012. Cet aéroport dispose également du terminal 2, d’une superficie de 3.600 m² et d’une capacité de 360.000 passagers/an, et qui est dédié aux vols Hajj et Omra et aux vols domestiques.

Selon un document de l’ONDA, le trafic aérien de l’aéroport Rabat-Salé a enregistré en 2018 une hausse de l’ordre de +6,81% par rapport à l’année 2017, en accueillant 987.695 passagers.

Cette tendance haussière a été également observée durant les dix premiers mois de l’année 2019, en enregistrant une croissance cumulée de +13%, selon la même source.

Ainsi, durant la période de janvier à fin octobre 2019, l’aéroport Rabat-Salé a accueilli 919.550 passagers, contre 814.945 passagers accueillis à la même période de l’année 2018, précise-t-on.

L’aéroport Rabat-Salé est desservi par 8 compagnies aériennes, opérant 78 fréquences hebdomadaires qui relient l’aéroport Rabat-Salé à une quinzaine d’aéroports internationaux en Europe et au Moyen-Orient, en plus d’une liaison domestique avec l’aéroport Agadir Al Massira.

B R