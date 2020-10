Belle opération de la DGSN à Saïdia

Les éléments de la brigade de la police judiciaire relevant du district provincial de sûreté de la ville de Saïdia ont interpellé, mercredi matin, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, un individu pour ses liens présumés avec un réseau criminel actif dans l’organisation de l’émigration illégale et la traite d’êtres humains.

Le suspect, âgé de 30 ans, a été interpellé alors qu’il tentait de transporter depuis un complexe touristique, un ensemble d’équipements utilisés dans la navigation maritime à bord d’un véhicule utilitaire à destination d’une zone côtière à Saïdia, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, notant que le mis en cause était accompagné de onze individus marocains, candidats à l’émigration clandestine et âgés de 18 à 48 ans.

Les opérations de fouilles menées à l’intérieur du véhicule intercepté ont permis la saisie d’une embarcation pneumatique, d’un moteur marin, de huit rames, d’une pompe à air, de 13 gilets de sauvetage, de neuf litres d’huile moteur et de huit fûts en plastique contenant 200 litres de carburant, ajoute le communiqué. Tous les individus interpellés ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête supervisée par le parquet compétent afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et d’identifier les éventuelles ramifications internationales de ce réseau criminel, a conclu la DGSN.

S.L. (avec MAP)