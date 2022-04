Belle initiative: des repas de ftours distribués gracieusement sur l’autoroute Rabat-Casa

Dans la gare de péage de Bouznika sur l’autoroute Rabat-Casablanca, les usagers de la route trouvent chaque vendredi, à l’heure de la rupture du jeûne, des jeunes dynamiques et souriants leur offrant des kits alimentaires qui contiennent un repas d’Iftar complet leur permettant de poursuivre leur trajet sans chercher un autre endroit pour rompre le jeûne.

Venus de Mohammedia, ces jeunes œuvrent à distribuer ces kits alimentaires, qu’ils ont préparés toute la journée, sur le plus grand nombre des usagers de l’autoroute, se déplaçant entre les différentes voies de la gare de péage, sans oublier les voitures stationnant à côté de la gare. Ils veillent également à adapter le nombre des kits distribués à celui des passagers de chaque voiture.

Même s’ils sont étonnés au premier abord, les usagers de l’autoroute finissent par ouvrir rapidement les fenêtres de leurs voitures pour réceptionner ces kits alimentaires, exprimant leur reconnaissance à ces jeunes qui ont contribué avec leur temps, leur argent et leurs efforts pour préparer ces kits et ont quitté leurs maisons à l’approche de l’heure de la rupture du jeûne pour accomplir cette action généreuse.

Cette initiative noble, unique en son genre au niveau national, est organisée par l’association « Nous sommes tous une main » qui a tenu, depuis le début du mois de Ramadan, à offrir un repas d’Iftar aux usagers de l’autoroute à la gare de péage de Bouznika, dans une illustration des valeurs de solidarité et d’entraide qui caractérisent la société marocaine.

Dans une déclaration à la MAP et à sa chaine d’information en continu M24 lors de la préparation des kits alimentaires dans la maison de l’un des membres de l’association à Mohammedia, la présidente de l’association « Nous sommes tous une main », Karima Chiguer, a relevé que l’opération de l’Iftar au profit des usagers de l’autoroute est « une initiative reflétant l’esprit de citoyenneté des adhérents de l’association qui veillent à préparer entre 100 et 200 kits alimentaires pour les distribuer chaque vendredi du Ramadan ».

Elle a affirmé que cette initiative est très appréciée par les usagers de l’autoroute, vu qu’il s’agit parfois de la seule option pour les voyageurs de rompre leur jeûne.

Concernant le contenu de ces kits, la présidente de l’association a précisé qu’ils sont constitués de tous les aliments essentiels pour un repas d’Iftar à savoir de l’eau, des dattes, du lait, des œufs, du pain, du fromage, du yaourt, outre la chebbakia et le msmen.

Elle a ajouté que ces kits sont préparés tout au long de la journée avant d’être transportés à la gare de péage de Bouznika.

S’agissant du financement de l’opération, elle a relevé que les adhérents et les sympathisants de l’association se chargent de l’achat des produits alimentaires et coordonnent à travers Whatsapp pour mener à bien cette action.

De son côté, Khalid Belkaid, membre de l’association, a souligné que cette opération cible toutes les catégories des usagers de la route quel que soit leur niveau social parce que chaque personne se retrouvant sur la route au moment de l’appel à la prière d’Al Maghrib a le droit à un repas d’Iftar, notant que cette initiative émane des valeurs nobles caractérisant le peuple marocain et la religion musulmane.

Il a fait savoir que l’association a choisi cette année d’organiser cette action à la gare de péage de Bouznika après que les autorités ont décidé d’autoriser à nouveau les Iftars collectifs (Mawaid Rahmane) en milieu urbain, suite à l’amélioration de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, ce qui a réduit le nombre de personnes ayant besoin d’un repas d’Iftar à Mohammedia.

Pour ce qui est des autres actions de solidarité organisées par l’association « Nous sommes tous une main », M. Belkaid a relevé que durant le Ramadan, des paniers alimentaires sont distribués à quelque 50 familles en situation de précarité à Mohammedia et ses environs, tandis qu’à la fin du mois sacré, des aides sont distribuées à des mères nécessiteuses pour permettre à des enfants orphelins de se procurer de nouveaux habits à l’occasion d’Aid Al Fitr.

Il a ajouté que l’association procède également à l’organisation d’autres actions caritatives à l’occasion d’Aid Al Adha et de la rentrée scolaire, outre la tenue d’une caravane de bienfaisance au profit des habitants de l’un des douars des régions de l’Atlas ou du Rif.

Afin de financer ces actions caritatives, M. Belkaid a expliqué que l’association organise des voyages touristiques et de divertissement aux différentes régions du Royaume en faveur de ses membres et du grand public, tout en veillant à mettre à disposition les revenus de ces voyages pour mettre sur pied les actions de bienfaisance.

Il est à noter que l’association « Nous sommes tous une main » est une association indépendante créée en 2017 à Mohammedia dans le but de promouvoir le développement culturel et les actions caritatives, sociales et sportives.

FO