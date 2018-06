Bébé enlevé à Casablanca: une proche de la victime témoigne (VIDEO)

Dans une déclaration à Le Site Info, l’une des proches de la victime a salué les efforts fournis par la police qui n’ont pas tardé a retrouver le nouveau-né et arrêter la kidnappeuse. “Je suis fière d’être Marocaine. Sincèrement! J’avais perdu espoir, mais aujourd’hui je me suis rendu compte que la police est aux côtés du citoyen, et notre roi nous soutient. Je ne pensais pas qu’on allait revoir le bébé, mais grâce à la police, notre enfant a été retrouvé”. Rappelons que les autorités avaient rapidement ouvert une enquête après la disparition du bébé.

