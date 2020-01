BEAT HOTEL: voici le programme de la 2ème édition

Beat Hotel dévoile le programme de sa deuxième édition qui aura lieu du 19 au 22 mars 2020 à Marrakech. Durant quatre jours, le festival s’installera dans les somptueux espaces de l’hôtel Fellah pour proposer des moments d’évasion culturelle, avec une série de live shows / concerts, des sets de DJs, des collaborations culinaires uniques ainsi que des projections, des ateliers et des conférences.

Le programme musical propose de sessions « slow-groove » en journée, des live shows / concerts au coucher du soleil, et des « label showcases » en soirées, animées par les meilleurs talents de la scène montante marocaine ainsi que des célébrités internationales.

Beat Hotel propose quatre live shows / concerts : D’abord avec le talentueux musicien et synthétiseur britannique Sam Shepherd, qui se produit sous le nom de Floting Points. Il vient présenter son tout nouveau show audiovisuel, avec des projections époustouflantes, réalisées en collaboration avec le collectif Hamill Industries. Il sera rejoint sur scène par la poétesse, dramaturge et rappeuse anglaise Kate Tempest, la chanteuse R&B franco-belge Charlotte Adigéry, et le chanteur de groove anglais Kindness.

Du côté marocain, la richesse et l’héritage gnaoui sera représentée par le concert du Maâlem Houssam Gania, tandis que Moulay Ahmed El Hassani fusionnera la musique folklorique marocaine avec guitare psychédélique et boite à rythmes.

La formation anglaise de musique afro-funk électronique Ibibio Sound Machine offrira quant à elle un concert rythmé par la magie des sons africains.

Côté DJ, une grande partie de la programmation de Beat Hotel est dédiée aux artistes nationaux. Les festivaliers auront rendez-vous avec la talenteuse djette Yasmean, le DJ prodige Abdellah M. Hassak, alias Guedra Guedra, qui mêle ambiances dub et musiques traditionnelles ; le style ethnique-électronique du duo Sound of Mint, ainsi que le collectif Casa Voyager qui sera représenté par les DJs : Polyswitch, Malika, Driss Bennis et Jessin.

Accueillant des artistes du monde entier, Beat Hotel propose une panoplie de DJs représentants le spectre des sons alternatifs. On assistera aux sets du DJ et producteur catalan John Talabot, le DJ ambassadeur de Jazz Gilles Peterson, et les DJ favoris des clubs néerlandais Carista et Young Marco.

D’autres artistes internationaux apporteront leurs identités musicales à cette deuxième édition ; DJ Tennis (Italie) du Label Life & Death, le techno hypnotique Call Super (Royaume Uni) ; le son madrilène de Pional (Espagne), la djette et compositrice chinoise Yu Su, DJ Khidja, tout droit venu de Bucarest, le lituanien Manfredas, ou encore l’incontournable spécialiste de la musique arabophone Habibi Funk (Berlin), ainsi que le leader du fameux label allemand Disco Halal, Moscoman.

Beat Hotel accueillera également le légendaire DJ britannique Andrew Weatherall qui présentera aux côtés de Sean Johnston (Royaume Uni) un set de six heures intitulé « A Love From Outer Space ».

Pour plonger dans les recoins éclectiques de l’art visuel et de la culture Pop, le line up musical sera complété avec un programme culturel. Conférences, ateliers et projections seront animés par des artistes de renom : Jeremy Deller, artiste conceptuel britannique, pratiquant l’art vidéo et l’Installation ; le producteur et réalisateur Richard Russell, le pionnier du pop art marocain Hassan Hajjaj et le jeune et talentueux photographe marocain Ismail Zaidy.

Plus d’infos sur : www.beat-hotel.com

En avant-goût de deuxième édition, Beat Hotel organise une tournée de « soirées Warm up » qui auront le 6, 7 et 8 février, à Casablanca, à Marrakech et à Rabat et qui réuniront DJ nationaux et internationaux :

Programme du Warm up TOUR :

Jeudi 6 février @Sky Bar – Casablanca

Beat Hotel présente Habibi Funk et Noritsu

Vendredi 7 février @Vanity – Casablanca

“Beat Hotel présente “La soirée Full Moon Marocaine”, avec Jalil B, Memed Awad, Benny, Zakaria et les Djs de Beat Hotel.

Vendredi 7 février @The Source – Marrakech

Beat Hotel & La Confiserie Sonore présentent Habibi Funk et Jessin

Vendredi 7 février @L’Envers – Marrakech

Beat Hotel & L’Envers présentent Habibi Funk et Gabby Mejía

Samedi 8 février @ People’s Choice Records – Casablanca

Beat Hotel présente Habibi Funk

Samedi 8 février @ Le Dhow – Rabat

Beat Hotel & Utopia Music présentent ; Habibi Funk, Mr ID et les DJs de Beat Hotel.

Rappel des dates du festival

Beat Hotel Marrakech

Dates : Du jeudi 19 au dimanche 22 mars 2020

Lieu : Fellah Hotel – Marrakech

Billetterie : https://www.guichet.ma/billetterie/concerts-festivals/the-beat-hotel-marrakech-2020

Tickets early bird (achat à l’avance) à 900 MAD (pour les 4 jours)

Tickets normaux à 1200 MAD (pour les 4 jours)

Twitter : @hotel_beat

Instagram : @beat_hotel

Facebook : /beathotelofficial

#beathotel #beathotelmarrakech

Contact presse – Maroc :

Tissy Neshnash – 06 64 58 80 94 – [email protected]

A propos de Beat Hotel

Le Beat Hotel est à la base un hôtel « miteux », sans confort, qui existait dans les années 50, dans le quartier Latin à Paris. Les fenêtres de ses chambres donnaient sur la cage d’escalier, l’eau chaude n’était disponible que les jeudis, les vendredis et les samedis et les draps étaient changés une fois par mois.

Bien que petit et délabré, ce lieu avait un fort héritage qui s’est perpétué grâce aux paroles de ses principaux résidents. Des poètes de la Beat Generation (mouvement littéraire et artistique né dans les années 1950) comme Allen Ginsberg et Peter Orlovsky, le romancier William Burroughs et le poète, écrivain et peintre britanno-canadien Brion Gysin ont fait du lieu un foyer de créativité. Ils y ont écrit certaines de leurs œuvres les plus mémorables.

Les Beats d’origine avaient également un lien profond avec le Maroc, se réunissant à Tanger depuis la fin des années 50.

Inspiré de son homonyme et par la quête de créativité sans frontières, le festival Beat Hotel a été initialement créé en 2011 à Glastonbury, au Royaume-Uni.

Suivant les traces des premiers « Beat writers », qui ont trouvé l’inspiration dans les villes marocaines, Beat Hotel s’est ainsi installé à Marrakech, pour être désormais organisé annuellement.

PROGRAMME 2020

Music

Andrew Weatherall & Sean Johnston / Alek Lee / Amateurism / Apiento / Call Super / Carista / Casa Voyager / Charlotte Adigery / Dj Tennis / Donna Leake / Driss Bennis / Ece Duzgit / Floating Points / Fort Romeau / Gilles Peterson / Glenn Kitson / Grainger / Guedra Guedra / Habibi Funk / Heidi Lawden / Ibibio Sound Machine / Jamie Tiller / Jessin / John Talabot / Kate Tempest / Khidja / Kindness / Lauren Hansom / Luke Unabomber / Maalem Houssam Guinia / Malika / Manfredas / Moscoman / Moshi Moshi / Moulay Ahmed El Hassani / Nadia Ksaiba / Naduve / New Business / Not An Animal / Pional / Polyswitch / Raw Silk / Shame On Us / Simple Symmetry / Sound Of Mint / Tako / The Sonic Emporium / Winds & Skins / Yasmean / Young Marco / Yu Su….

Discussions & ateliers

Andrew Weatherall & David Keenan – Read The Cosmic Weather / Camille Walala & Hassan Hajjaj – When Art Goes Pop! / Charlotte Adigery – Yin Yang Meditation / David Keenan – Faith & Awe / Ismail Zaidy / Jeremy Deller – Art, Rave & Revolution / Patternity – Mindful Marbling / Richard Russell – 500 Records / White Rabbit Books….

Restauration

El Pastor / Berber & Q / Neil Rankin / Nomad Featuring Robin Gill (The Dairy) / The Barn (Coffee Roasters)