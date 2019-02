BCIJ: démantèlement d’une cellule terroriste à Safi

Dans le cadre des efforts visant à faire face aux menaces terroristes liées à l’organisation dite “Etat islamique”, le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) a réussi, vendredi, à démanteler une cellule terroriste composée de cinq extrémistes, dont un ancien détenu dans le cadre de la loi anti-terroriste, s’activant dans la ville de Safi, indique le ministère de l’Intérieur.

Cette opération a permis la saisie d’appareils électroniques, d’armes blanches et de manuscrits à caractère extrémiste, fait savoir le ministère dans un communiqué, ajoutant que le suivi a révélé que les suspects, âgés entre 21 et 36 ans, ont fait allégeance à “Daech” et planifié de rallier les rangs de ce groupe terroriste sur la scène syro-irakienne, en coordination avec un de ses membres sur le terrain, avant d’exprimer leur disposition à adhérer à son agenda destructeur en vue d’attenter à la sécurité et à la stabilité du Royaume.

L’un des prévenus a tenté, lors de sa présence dans un pays sub-saharien, d’obtenir une recommandation en vue d’intégrer un des groupes affiliés à “Daech” actif dans la région du Sahel, selon la même source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, conclut le communiqué.

