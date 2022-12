Banderas, Gad Elmaleh, Shakira… Les célébrités qui ont envoyé des messages au Maroc

Des personnalités marocaines et étrangères du monde de l’art, de la culture et des médias ont célébré la qualification historique de l’équipe nationale de football en demi-finale de la Coupe du monde, Qatar 2022.

« Quelle fierté! merci pour le plus beau cadeau d’anniversaire de l’histoire moderne », a réagi sur Twitter le directeur de la chaîne Bein Sports News », Mohamed Amor.

Son confrère de la même chaîne, le journaliste d’origine syrienne Ayman Jada, a salué, dans un clip vidéo qu’il a diffusé sur sa page Facebook, l’exploit historique des Lions de l’Atlas, soulignant que la qualification l’équipe nationale marocaine pour les demi-finales constitue « un événement grandiose, une réalisation majeure, et une performance sans précédent. »

La brillante qualification des Lions de l’Atlas a fait réagir également le journaliste de la chaîne qatarie Al-Jazeera, Abdel Samad Nasser, qui a fait part de sa fierté pour cet exploit réalisé par le Maroc, exprimant tout son amour pour la mère-patrie. Quant à l’humoriste Gad Elmaleh, il a écrit sur sa page Facebook : « Victoire historique, ce n’est pas encore fini, quelle fierté… des larmes de joie… nous serons avec vous jusqu’au bout, Dima Maghrib . »

«L’Afrique se lève (…) quelle joute incroyable — continuez comme ça messieurs», a tweeté le rappeur et chanteur d’origine haïtienne Wyclef Jean, qui a rendu hommage au peuple marocain et salué “le parcours incroyable » des Lions de l’Atlas à la Coupe du monde.

“ Cette fois-ci c’est pour l’Afrique” a tweeté, de son côté, la célèbre chanteuse colombienne Shakira, en accompagnant son post d’applaudissements et de l’émoji du drapeau du Maroc.

Some of the greatest people I ever meet in my life أحسنت يا المغرب well done Morocco 🇲🇦 Africa stand up – first African Team ever to World Cup semis – what an incredible ride – keep it up gentlemen #FIFAWorlCup2023 #Qatar2022

