Baleine bleue: nouveau cas de suicide d’un enfant à Casablanca

Ce nouveau cas de suicide d’un enfant relance le débat sur le danger que représente ce jeu sur la vie des enfants. Pratiqué sur le web, le jeu du “défi de la baleine bleue” pousse les enfants et les adolescents au suicide. Au Maroc, il a causé, à ce jour, trois décès, dont celui de l’enfant du quartier El Falah. Deux autres enfants se sont donnés la mort il y a quelques mois. Il s’agit d’un garçon de 8 ans de Hay Mohammad, décédé en décembre 2017, et d’une fille de 12 ans de Hay Rhamna, qui s’est suicidée en février 2018.

