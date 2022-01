Baitas évoque le dossier du militant ouïghour, Idris Hasan, détenu au Maroc (VIDEO)

Le militant ouïghour, Idris Hasan, de son vrai nom Ydiresi Aishan, est détenu au Maroc depuis le mois de juillet dernier. Concernant son extradition vers la Chine, le ministre délégué auprès du chef de gouvernement, chargé des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement a assuré que le Royaume et l’Exécutif respectent scrupuleusement toutes les conventions et tous les accords régissant les relations entre les pays de par le monde.

Mustapha Baitas a également assuré, dans une réponse concise, suite au Conseil de gouvernement de ce jeudi 6 janvier, que le Royaume respecte en même temps les conventions internationales et les accords qu’il a paraphés avec ses différents partenaires.

M.R.