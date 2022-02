Baitas en montrant son pass vaccinal: « Tous les ministres sont vaccinés ! »

Le ministre délégué auprès du chef de gouvernement, chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement a assuré que les ministres ont reçu les trois doses de vaccin contre la covid-19.

Mustapha Baitas, pour étayer ses dires, a également tenu à montrer son pass vaccinal aux journalistes présents au point de presse ayant fait suite au Conseil du gouvernement de ce jeudi 10 février.

Chakib Benmoussa, ministre de l’Education nationale, de l’enseignement préscolaire et des sports en a fait de même, en réponse à la question d’un journaliste concernant le respect des mesures restrictives par les membres de l’Exécutif, dont la prise du vaccin contre le coronavirus.

Quant au porte-parole du gouvernement, il a renchéri en affirmant: « J’ai bénéficié des trois doses du vaccin contre la covid-19. Pour la première et la deuxième, il s’agissait d’AstraZeneca et la troisième de Pfizer ». Et de souligner qu’il n’avait pas l’intention de montrer son pass vaccinal, pour éviter toute sorte de « populisme », mais qu’il y a été obligé à cause des questions des journalistes.

Mustapha Baitas a encore rappelé que tous les ministres sont dans son cas car la vaccination demeure le seul moyen de lutter contre la pandémie de la covid-19.

Larbi Alaoui