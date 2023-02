Baisse du prix des fruits et des légumes: les explications d’un professionnel

Abderrazak Chabi, le secrétaire général de l’Association du marché de gros des fruits et légumes de Casablanca (AMGFLC), a indiqué qu’une légère baisse de prix a été constatée depuis le weekend dernier, grâce aux mesures prises par le gouvernement.

Dans une déclaration à Le Site info, le renforcement des contrôles au niveau des marchés de gros d’Inezgane, qui fournissent fruits et légumes à plusieurs villes du Royaume, et l’interdiction d’exporter certaines variétés de légumes ont contribué à cette baisse de prix.

A Casablanca, souligne Chabi, le prix des tomates a baissé de 2,5 dirhams et coûte désormais 9 dirhams. «Grâce à l’engagement du gouvernement, les prix devraient se stabiliser avant le mois sacré de Ramadan. Aujourd’hui, les fruits et les légumes sont disponibles dans tous les marchés marocains mais l’offre dépasse la demande. Les hausses de prix continues ont provoqué une baisse de consommation et l’affluence sur les marchés laisse à désirer», a-t-il assuré.

H.M.