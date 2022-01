Bain de foule dans un souk populaire pour Najat Aâtabou (VIDEO)

Un enregistrement vidéo, faisant voir la chanteuse populaire Najat Aâtabou dans un souk aux environs de sa ville natale, Khémisset, en train de faire ses emplettes, a fait réagir les réseaux sociaux.

Dans un commentaire, via son compte Instagram, accompagnant la vidéo, l’artiste a exprimé sa satisfaction de faire ses courses dans des souks marocains, tout en souhaitant bonne chance aux marchands et aux clients de ces lieux « où on fait les meilleures emplettes », selon ses dires.

La vidéo où l’on voit Najat Aâtabou arborant une belle jellaba traditionnelle a été vivement appréciée par les fans et followers de la chanteuse, qui ont exprimé leur admiration pour la spontanéité naturelle de l’artiste .

Un bémol, toutefois, quand Najat Aâtabou, dans un épisode de » Rachid show », a avoué alors avoir pensé au suicide à cause dune trahison conjugale!

L.A.