Bahreïn: aucune victime marocaine dans l’effondrement d’un immeuble

Le ministère bahreïni de l’Intérieur a annoncé que le drame a fait 20 blessés et que l’effondrement de l’immeuble, composé de deux étages, est dû à l’explosion d’une bonbonne de gaz. Il a assuré que des blessures de divers degrés ont été enregistrés, soulignant que 11 véhicules de la défense nationale, 15 patrouilles et 19 ambulances se sont mobilisés pour prendre en charge les blessés.

