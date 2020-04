Badreddine, jeune infirmier, raconte sa contamination au Covid-19

Badreddine, infirmier de 25 ans à l’hôpital Mohammed V de Casablanca, revient sur les détails de sa contamination par le Covid-19 et sa guérison, dans une déclaration à Le Site Info.

Hospitalisé et soigné à l’hôpital Moulay Abdellah de la ville de Salé, il a quitté l’établissement hospitalier, vendredi 3 avril, après sa guérison de la maladie.

L’infirmier, qui réside à Salé, nous a raconté comment il avait ressenti un rhume “ordinaire”, selon lui, et une certaine fatigue, il y a de cela une semaine. Au début, Badreddine avait imputé ces symptômes à sa mutation à l’hôpital Mohammed V de Casablanca.

Cependant, et afin de s’en assurer, il avait tenu à subir des tests pour savoir s’il ne s’agissait pas plutôt d’avoir été infecté par le nouveau coronavirus. Et ce qu’il craignait s’est avéré! Les résultats étaient positifs et il avait bel et bien contracté le covid-19!

Par conséquent, il a été transféré à l’hôpital Moulay Abdallah de Salé où il est resté sept jours. Et c’est seulement vendredi dernier que sa guérison complète a été officiellement confirmée par de nouvelles analyses et prélèvements.

À cette occasion, Badreddine n’a pas manqué d’adresser ses vifs remerciements à l’équipe médicale de l’hôpital Moulay Abdellah de Salé, qui lui a prodigué les soins nécessaires à sa guérison, vu le soutien et l’assistance dont il a bénéficié pendant son hospitalisation.

Il a également déclaré à Le Site Info que, pour l’heure, il réside dans un hôtel de Rabat pour deux semaines encore, mais sans avoir de contacts avec les membres de sa famille, pour des raisons sanitaires.

Notre infirmier a également tenu à transmettre un message à tous ses concitoyens, après l’état d’urgence sanitaire instauré par les autorités depuis le 20 mars dernier. Laquelle mesure doit durer, normalement, jusqu’au 20 avril courant, dans le but d’endiguer le risque de propagation du Covid-19.

Ainsi, Badreddine exhorte les Marocains à appréhender sérieusement la dangerosité de la pandémie et leur conseille le respect du confinement chez eux, sauf pour les raisons urgentes décrétées, telles qu’aller au travail.

“Ceux qui osent enfreindre cette consigne, sans nécessité aucune, risquent de nuire à eux-mêmes et aux membres de leurs familles. Ils attireront ainsi le malheur autour d’eux”, avertit-il.

Larbi Alaoui (avec Youssef Chalabi)