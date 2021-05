Bachir Dkhil raconte comment il a été torturé par le polisario (VIDEO)

Bachir Dkhil, l’un des fondateurs du polisario, pendant les années 70, dans l’objectif premier de bouter le colon espagnol de Sakia El Hamra-Oued Eddahab, continue à révéler de nouvelles et importantes informations concernant le mouvement séparatiste. Et ce, dans le cadre de cette nouvelle série de « Hikayat », de Le Site info.

Notre invité, qui fait partie de ceux, nombreux, qui ont opté pour le retour à la mère patrie, évoque cette fois-ci des évènements douloureux. Ceci-ci se rapportent principalement aux tortures que le polisario, soutenu par son mentor algérien, lui a fait sauvagement subir, pendant cette période des années 70.

Il raconte qu’un jour, un camarade et lui sont allés rendre visite, dans une zone de Tindouf, à un ami commun qui venait de subir une opération chirurgicale. Et à leur retour, en compagnie d’autres personnes, au bureau du « Front populaire pour la libération de Sakia El Hamra-Oued Eddahab », ils ont été arrêtés, vers 3 heures du matin, par les dirigeants du mouvement séparatiste.

Notre interlocuteur se souvient du moment où, ses compagnons et lui, ont été ligotés avec des cordes et déshabillés. Puis, ils ont été mis dans une voiture que conduisait le chef actuel du polisario, Brahim Ghali, pour être finalement abandonnés à leur sort dans une zone montagneuse, déserte et inhospitalière, sise dans la province de Laâyoune. Et c’est à cet endroit que l’invité de « Hikayat » allait passer la nuit, à plat ventre, se remémore-t-il.

Nos fidèles lecteurs en sauront davantage, dans le vidéo ci-dessous, sur le récit terrifiant des tortures que le polisario a fait subir à Bachir Dkhil, ainsi que sur son incarcération dans un sombre cachot de la région de Rabouni.

Larbi Alaoui et Youssef Chalabi