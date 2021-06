Bac marocain: pourquoi les filles ont de meilleurs résultats que les garçons

Depuis des lustres, en classe, pendant les études ou lors des épreuves de différents examens, concours et diplômes, les résultats des représentantes du sexe dit » faible » sont, de loin, supérieurs et plus performants que ceux de leurs camarades garçons.

Ce constat s’est avéré, encore une fois, cette année, suite à l’annonce des résultats, par le MEN, de la première session du baccalauréat marocain. de l’année scolaire 2029-2021, aux quatre coins du Royaume. Cette « supériorité » féminine, concernant les études, a été confirmée à Le Site info par Zakaria Akdid, chercheur en sociologie, dure depuis belle lurette et a ses raisons d’être.

Et de préciser que la gent féminine a commencé son émancipation et à se libérer du joug sociétal, dominé par l’esprit machiste et misogyne qui veulent cantonner le rôle de la femme au foyer et à ses tâches quotidiennes, ménagères et autres. Cependant, cette évolution-révolution, soutient le sociologue, ne doit pas ne concerner que le système de l’enseignement et de la formation, mais devrait investir tous les autres secteurs, aussi bien économiques que politiques.

Pourtant, déplore Zakaria Akdid, le rythme de cette évolution est encore à la traîne et n’est pas encore parvenu aux résultats escomptés. Et ce, puisque la présence de la gent féminine, économiquement et politiquement, est encore loin de faire bénéficier le pays de personnalités féminines dignes de cet ascendant et de cette prédominance omniprésents dans nos écoles, collèges, lycées et universités.

L.A.