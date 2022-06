Bac marocain: mesures strictes pour passer les épreuves

La session ordinaire de l’examen national a débuté, ce lundi 20 juin, aux quatre coins du Maroc, accompagnée de mesures sécuritaires très strictes.

Et pour parer à tout retard, les candidats ont afflué tôt ce matin aux différents établissements du Royaume où se dérouleront les épreuves du bac. Et Le Site info a constaté de visu la réalité des mesures strictes de sécurité devant les portes desdits établissements.

De son côté, le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, a dévoilé les nouveautés concernant la session ordinaire 2022 de l’examen national pour l’obtention du baccalauréat marocain. Et via sa page officielle, le département de Chakib Benmoussa a révélé avoir constitué des unités locales et mobiles qui ont pour tâche la probable découverte de moyens électroniques au sein des centres d’examen.

Le ministère de tutelle a expliqué que ces unités locales mobiles sont en possession d’appareils de détection à même de mettre la main sur des candidats qui pensent pouvoir impunément utiliser la triche lors des épreuves du bac.

A rappeler que les résultats de cette session de l’examen national du baccalauréat seront officiellement annoncées le 1er juillet prochain.

L.A.