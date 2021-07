Bac marocain 2021: quel sort attend les candidats accusés de fraude?

Plusieurs candidats à la session normale de l’examen national unifié du baccalauréat marocain 2020-2021, toutes branches confondues, ont été accusés d’avoir fraudé lors d’épreuves de certaines matières et ce, pendant l’opération de correction des copies.

De nombreuses interrogations se posent sur la véracité ou pas de ces fraudes et si ces candidats seront privés ou non de passer la deuxième session. Et selon une source de Le Site info, ces actes supposées constituent « un flagrant délit » qui devrait être constaté, de la part des enseignants chargés de la surveillance, lors du passage des épreuves en salle d’examen et non après.

« Le fait de na pas avoir surpris qu’un candidat est en train de tricher dans la salle d’examen signifie qu’aucune fraude n’a été décelée. Dans le cas contraire, c’est le manque de sérieux et de vigilance acquises des surveillants qui doivent être remises en cause. Par conséquent, les candidats ont eu le loisir d’échanger les réponses entre eux », a précisé la même source.

De même, si des réponses ont été de la même nature, cela peut signifie que des candidats connaissaient leurs leçons par coeur, sachant en sus qu’ils n’ont été pris sur le fait et que leur fraude a été constatée lors de la correction des copies. Aussi, est-il difficile après de savoir, avec certitude, sil y a eu tricherie ou pas, a tenu à souligner notre source.

Et de souligner que, du point légal, ces candidats soit-disant tricheurs ont le droit de récuser les accusations portées à leur encontre auprès du Tribunal administratif.

L.A.