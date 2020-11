Bac libre 2021: le ministère a fait une annonce

Les candidatures au baccalauréat libre, au titre de la session 2021, sont ouvertes du 4 novembre au 4 décembre, exclusivement via le portail électronique du ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

La liste provisoire des candidats libres admis à passer les examens du baccalauréat sera publiée avant le 24 décembre 2020, indique ce mercredi un communiqué du ministère, notant que la période allant du 26 décembre au 3 janvier sera consacrée à la présentation, par les candidats non-retenus, de leurs recours auprès des délégations provinciales et des demandes d’annulation de candidatures, pour ceux qui le souhaitent.

Selon la même source, la liste finale des candidats libres retenus pour passer l’examen du baccalauréat au titre de l’année 2021 sera publiée le 31 janvier 2021, ajoutant que les candidats inscrits auront la possibilité de faire le suivi de leurs dossiers de candidature via le portail électronique du ministère « www.men.gov.ma ».

Les candidatures pour le baccalauréat libre sont ouvertes aux personnes non titulaires du baccalauréat, ayant parachevé leurs études au cycle secondaire-collégial, au moins deux ans avant le début de l’année de leur candidature.

« Ne seront pas recevables les demandes des candidats qui s’étaient absentés, sans motif valable, lors des examens des sessions précédentes, sachant que, dans ce cas, les candidatures ne seront acceptées que deux ans après la dernière session à laquelle s’est absenté le candidat », précise-t-on.

Selon le communiqué, le nombre de sessions passées par les candidats ne doit pas dépasser trois sessions successives, sinon tout candidat est tenu d’attendre deux ans après la dernière session passée.

Les candidats doivent en outre s’inscrire via le portail dédié dans le délai fixé, inclure une photo personnelle récente dans la fiche électronique de candidature et déposer au plus tard le 6 décembre, auprès de la direction provinciale dont relève leur domicile, le dossier de candidature.

Ce dossier contient, entre autres, le reçu de dépôt de candidature imprimé à partir du portail électronique et un engagement légalisé par lequel le candidat atteste avoir pris connaissance des lois relatives à la répression des fraudes aux examens scolaires et de ses dispositions, notamment la loi 02.13 du 25 août 2016.

Les candidats libres en situation de handicap, souhaitant bénéficier des mesures d’adaptation des conditions des examens et de correction, sont tenus de joindre à leur candidature des demandes dans ce sens, ainsi qu’un dossier médical prouvant leur situation de handicap.

M.S. (avec MAP)