Bac français: une Marocaine obtient 20/20 à Casablanca

Par Larbi Alaoui

Décidément, les Marocaines ne sont pas faites “uniquement” pour la cuisine et les émissions culinaires, selon les conseils misogynes de qui vous savez! Pour la gouverne de ce triste sire et ne lui en déplaise, à part le sport, la gent féminine marocaine est aussi forte en études, en particulier concernant les épreuves du bac, d’ici et d’ailleurs.

En parlant “d’ailleurs” et après la jeune Marocaine, 17 printemps, ayant obtenu 20 sur 20 au bac, au Danemark, ne voilà-t-il pas qu’une compatriote lui emboîte le pas en obtenant la même note au bac français, au Maroc!

Selon nos confrères du site Hespress, il s’agit de Radia Aïtouni, élève du lycée Léon l’Africain (Groupe Elbilia), à Casablanca. Notre jeune compatriote a ainsi réussi à avoir 20 sur 20 en moyenne générale. La meilleure moyenne jamais obtenue au bac français au Maroc, d’après la même source!

À cette occasion, l’équipe pédagogique et administrative de l’établissement a tenu à célébrer cette belle performance en organisant une cérémonie en l’honneur de cette élève prodige. Et ce,mardi dernier, en présence des membres de la famille de Radia et de dizaines de ses camarades. Tout ce beau monde a chaleureusement félicité la jeune bachelière pour sa note exceptionnelle et a considéré qu’elle constitue un modèle et un exemple d’assiduité et de succès probant.

“La confiance en soi et les efforts durement consentis sont le gage de réussite à n’importe quel parcours scolaire”, a assuré Radia Aïtouni. Et d’ajouter qu’elle remercie vivement tous ceux qui ont contribué à sa prouesse, de près ou de loin, dont l’équipe pédagogique de son établissement et ses camarades. Ces derniers, confirme-elle, l’ont soutenue depuis les études primaires jusqu’à la classe terminale du bac. De bien entendu, sa gratitude est aussi exprimée aux membres de sa famille qui ont contribué avec leurs sacrifices et leur amour à ce résultat exceptionnel.

Radia Aïtouni a également déclaré qu’elle compte poursuivre des études supérieures à la faculté de médecine Pierre et Marie Curie de l’Université la Sorbonne, à Paris. Le père de la bachelière et la direction du lycée casablancais Léon l’Africain ont aussi exprimé leur grande admiration pour cette moyenne exceptionnelle obtenue par notre futur Docteur en médecine et n’ont pas tari d’éloges sur cette jeune fille exemplaire sur tous les plans.

Sincères félicitations à Radia Aïtouni et bon vent pour un avenir radieux, inchae Allah! Gageons aussi qu’elle doit assurément être un vrai cordon bleu, spectatrice quand ses études lui en laissent le temps des émissions de Choumicha et bonne sportive!

L.A.