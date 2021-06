Bac au Maroc: voici la date de l’annonce des résultats

Le ministère de l’Education nationale annoncera les résultats des examens du bac en fin de semaine.

Les résultats du baccalauréat cette année seront ainsi affichés le dimanche 20 juin prochain. Concernant la session de rattrapage, elles aura lieu du 5 au 8 juillet prochain, et ses résultats seront annoncés le 11 du même mois.

Pour rappel, les épreuves de la session normale du baccalauréat se sont déroulées du 8 au 10 juin, pour les pôles scientifiques, techniques et professionnels, et les 11 et 12 juin pour les pôles des lettres et de l’enseignement originel.

M.F.