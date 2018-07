Bac au Maroc: la vérité sur la vidéo qui a refait surface sur les réseaux sociaux

Plusieurs membres de l’Union des étudiants pour le changement du système éducatif (UECSE) qui apparaissent dans ladite vidéo ont assuré que cet appel à manifester est une simple rumeur. «L’Uecse n’existe plus et sa page officielle a été supprimée depuis longtemps. Malheureusement, plusieurs pages republient cette vidéo chaque année afin d’attirer de nouveaux abonnés dans les rangs des élèves», a assuré Ali Bidar, membre de l’ancien mouvement.

