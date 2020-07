Bac au Maroc: 1er cas de covid-19 détecté parmi les candidats

De source concordante, Le Site info a appris que parmi les candidats aux épreuves de l’examen national du baccalauréat marocain, un élève s’est révélé porteur du virus.

Ce jeune candidat, originaire des environs de Kénitra, pourra quand même passer l’examen, malgré son état de santé, a précisé la même source. Ainsi, de l’hôpital provincial de Sidi Yahya, où il a été transféré pour recevoir les soins appropriés, lui parviendront les différentes épreuves du bac.

Chose tout à fait normale et légitime, comme précédemment annoncé par le Site info. En effet, le ministère de tutelle avait auparavant prévu que des cas de coronavirus pourraient être détectés parmi des candidats et avait officiellement décidé des mesures sanitaires à prendre. Et dans ce cas, les élèves concernés ne seraient pas pour autant privés de passer les épreuves de l’examen national du baccalauréat marocain,au sein même des établissements hospitaliers où ils seront admis pour soins.

Larbi Alaoui (avec Rim Tbiba))