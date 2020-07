Bac à Casablanca: la belle initiative du caïd de Sbata (VIDEO)

Le caïd de l’Arrondissement de Sbata, à Casablanca, a eu une idée originale, en ces temps de pandémie, vis-à-vis des candidats de l’examen national du baccalauréat marocain.

L’initiative de l’agent d’autorité a constitué à distribuer aux candidats des flacons de gel hydroalcoolique et des fournitures solaires nécessaires et autorisés dans les salles d’examen. Cette initiative a été très bien accueillie, aussi bien par les bénéficiaires que par leurs familles. Tous l’ont considérée comme une motivation supplémentaire pour les candidats qui passent les épreuves du bac 2020 dans des conditions exceptionnelles liées à la propagation du coronavirus, au Maroc comme partout dans le monde.

A rappeler que le MEN a annoncé que la session ordinaire de examen national unifié du baccalauréat marocain de cette année se déroulera en deux pôles: les 3 et 4 juillet pour la littérature et l’enseignement originel et du 5 au 9 juillet pour les sciences techniques et le bac professionnel.

A.C.