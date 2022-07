Bac 2022: voici le taux de réussite à Casablanca-Settat

Le taux de réussite à la session ordinaire de l’examen national unifié pour l’obtention du baccalauréat, au titre de l’année 2022, s’élève à 60,26% parmi les candidats scolarisés, a annoncé, ce vendredi, l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Casablanca-Settat.

Dans un communiqué, l’AREF a indiqué avoir enregistré des résultats « de qualité » à la session ordinaire de l’examen national unifié pour l’obtention du baccalauréat 2022, notant que le nombre de candidats scolarisés ayant décroché le baccalauréat s’élève à 52.674 élèves, soit un taux de réussite de 60,26 % parmi les candidats scolarisés.

Cette session, ajoute le communiqué, a été marquée par un taux de réussite de 65,71% chez les filles sur le total des candidats admis, et un taux de 52,46% chez les candidats qui ont obtenu leur bac avec mention.

S’agissant du nombre d’admis dans les branches scientifiques et techniques de l’enseignement public et privé, il atteint 41.087, avec un taux de réussite de 78%, tandis le nombre de candidats ayant décroché le baccalauréat professionnel s’élève à 564, sur 1.477 candidats, avec un taux de réussite de 38,18%.

Selon la même source, le nombre de candidats en situation de handicap, lesquels ont bénéficié de l’adaptation des examens et des conditions de correction, a atteint 95 sur 174 candidats ayant passé l’examen.

Pour ce qui est des candidats détenus, pensionnaires des différents établissements pénitentiaires du Royaume, ils étaient 36 à obtenir le baccalauréat sur un total de 157 candidats ayant passé l’examen, tandis que le nombre de candidats libres admis a atteint 4.305 sur 34.222, soit un taux de 23,23%.

D’autre part, l’AREF fait savoir que le nombre total des candidats scolarisés devant passer la session de rattrapage est de 39.252 élèves, contre 11.490 pour les candidats libres.

La session de rattrapage se déroulera les 15-16-18-19 juillet 2022, et les résultats y afférents seront annoncés le 22 juillet.

L’Académie a, par ailleurs, tenu à féliciter l’ensemble des candidats admis, tout en leur souhaitant la réussite dans leur parcours éducatif et de formation.

Elle a également salué les efforts de tous les acteurs et parties prenantes, cadres administratifs et éducatifs, et autorités locales et sécuritaires, qui ont contribué à la tenue de ces examens dans les meilleures conditions.