Bac 2022: plus de 117.000 candidats à Casablanca-Settat

Un total de 117.271 candidats se présenteront aux épreuves de l’examen national unifié du baccalauréat au titre de la session de juin 2022 dans la région de Casablanca-Settat.

L ‘Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Casablanca-Settat a précisé dans un communiqué que le nombre des candidats lors de cette session a augmenté de 6,2 pc par rapport à l’année précédente, ajoutant que l’effectif des candidats scolarisés s’élève à 83.049, dont 50,41% sont des filles.

L e nombre des candidats dans le pole des filières scientifiques, techniques et professionnelles a atteint 85.717, soit 73,09% du total des candidats, enregistrant ainsi une hausse de 6,69% par rapport à la session de 2021, a indiqué la même source .

Par ailleurs, l’effectif des candidats des filières littéraires et de l’enseignement originel a atteint 31.554, soit 26,91 pc du nombre total des candidats (en hausse de 6,33%).

Concernant les candidats dans les filières internationales (option français et anglais), ils ont atteint 20.795 soit une augmentation de 19,17% par rapport à la session de 2021.

Le nombre des candidats en situation de handicap qui bénéficient des procédures d’adaptation des examens a également enregistré une hausse avec 173 candidats, contre 123 lors de la session de 2021.

De même, cette session est marquée par la généralisation des procédures d’adaptation des examens dans huit branches.

Selon le communiqué, l’AREF a mobilisé tous les moyens financiers, humains et logistiques nécessaires pour la réussite de cette opération, rappelant que 52 personnes sont chargées de l’impression et la photocopie des sujets d’examen et le nombre des centres d’examen a atteint 315 centres, outre cinq centres d’examen dans les établissements pénitentiaires et un centre d’examen à l’hôpital 20 août de Casablanca.

Par ailleurs, 18.806 enseignants sont mobilisés pour surveiller les examens et 8.600 cadres sont chargés de l’opération de correction des épreuves, en plus de 77 centres de correction affectés dans les différentes directions provinciale de la région.

L’AREf a appelé, à cette occasion, les candidats à prendre conscience de l’importance de cette échéance, leur souhaitant la réussite à l’examen.

Il est rappelé que les examens concernant le pôle scientifique, technique et professionnel sont prévus les 20, 21 et 22 juin.

Pour ce qui est des filières littéraires et de l’enseignement originel, les épreuves auront lieu les 23 et 24 juin.

